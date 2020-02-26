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В Башкирии пьющая мать избивала и таскала за волосы свою дочь

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии пьющая мать избивала и таскала за волосы свою дочь Фото: Ксения Калинина

В городе Салавате фигуранткой уголовного дела стала 40-летняя горожанка. Как сообщила агентству «Башинформ» сотрудница городского Отдела МВД России Ильмира Хайбуллина, женщина около года назад начала злоупотреблять алкоголем, лишилась работы, и все зло от неустроенности стала вымещать на собственной 14-летней дочери — она ее била и таскала за волосы.

«Причины подобных «воспитательных мер», как правило, у родительницы всегда были надуманные: девочка воспитанная, покладистая и хорошо учится, — пояснила представитель ведомства. — Следы побоев заметили учителя в школе, о чем были уведомлены органы системы профилактики».

Девочку от матери изъяли и поместили в приют. Женщине предложили пройти лечение у нарколога, но она отказалась. И после изъятия дочери местная жительница ее ни разу не навестила в приюте. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Пока женщина не лишена родительских прав.

Ситуация выявлена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток — Семья», направленного на предупреждение семейного неблагополучия, защиту несовершеннолетних от преступных посягательств, сохранение их жизни и здоровья. Подобные операции силами полиции и другими заинтересованными ведомствами проводятся регулярно, поскольку проблема ненадлежащего ухода за детьми, а порой и жестокого обращения с ними, не теряет своей актуальности.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, МВД РБ
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