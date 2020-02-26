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26 февраля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии к выходным воздух прогреется до пяти градусов тепла

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии к выходным воздух прогреется до пяти градусов тепла Фото: ИА «Башинформ»

К выходным в Башкирии значительно потеплеет: воздух прогреется до пяти градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

В среду, 26 февраля, ожидается мокрый снег, дождь со снегом, местами сильный. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -2,+3°.

27 февраля ночью синоптики местами прогнозируют небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха от 6 до 11 градусов мороза. Днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -3,+2 градуса.

В пятницу, 28 февраля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, по северу до умеренных, по юго-востоку без осадков, ночью местами гололед. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4 градуса, по юго-востоку до минус 8, днем от 0 до 5 градусов тепла.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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