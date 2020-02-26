Пропавшего 11-летнего Артура Сахибгареева из Чишмов нашли в Уфе
Пропавшего 25 февраля 11-летнего Артура Сахибгареева из поселка Чишмы нашли спустя три часа после объявления поисков в Уфе.
Он ушел в 14 часов и не связь не выходил. По некоторым данным, телефон он оставил дома.
На поиски вышли волонтеры отряда Лиза Алерт-Башкортостан, полицейские и жители поселка.
О том, где был ребенок не сообщается.
«Найден. Жив» — написали поисковики в официальной группе «ВКонтакте».
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Пропавшего 11-летнего Артура Сахибгареева из Чишмов нашли в Уфе
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