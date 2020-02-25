Фото: администрация Уфы Спортзалы ГДК и ФК «Уфа» определены как временные места для пережидания паводка Фото: администрация Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы началась подготовка к паводку, сообщили на оперативном совещании в администрации города. При подъеме реки Белой до уровня 950 см в этом муниципалитете возможно подтопление улицы Причальной и переулка Сутолоки в поселке Старая Александровка, спортивных объектов: СОК «Битлон», СДЮШР №2 по баскетболу, Федерации пейнтбола РБ, а также карьеров.

В случае эвакуации из зон подтопления районное Управление гражданской защиты планирует разместить жителей в спортивных залах ГДК (вместимость 180 чел.) и футбольного клуба «Уфа» (50 чел.).

Кроме того, определяются торговые точки для завоза продуктов, питьевой воды, товаров первой необходимости. Сотрудники УГЗ начали подомовой обход с информированием.

Также будет проведена санитарная очистка прибрежных зон и зон возможного затопления, расчистка ливневок и водопропускных труб.

Сегодня на оперативном совещании у главы республики говорилось о вероятности высокого паводка текущей весной. Такой сценарий базируется на прогнозе резкого наступления теплой погоды и активного снеготаяния. Каким на самом деле будет паводок, пока неизвестно: синоптики традиционно информируют о вариантах весеннего половодья 25 марта.