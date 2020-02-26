НКО Башкирии могут принять участие во II конкурсе президентских грантов

Сегодня, 26 февраля, стартует прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2020 года. Представить проекты можно будет до 31 марта 2020 года.

Участвовать могут зарегистрированные некоммерческие организации Башкирии. На конкурс принимаются проекты некоммерческих неправительственных организаций по 13 направлениям.

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодёжных проектов;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества.

Перед тем, как подать документы, необходимо изучить Положение. Заявки подаются в электронном виде, на сайте президентскиегранты.рф необходимо завести личный кабинет и заполнить информацию по форме.

Как сообщало агентство «Башинформ», по итогам первого конкурса президентских грантов 2020 года 57 НКО республики получили свыше 56 млн рублей на реализацию своих проектов. По числу победителей Башкортостан занял второе место, по сумме выигранных грантов пятое место.

«Для нас важно не только число заявок, главное — их качество, что повлияет на количество победителей конкурса от Башкортостана. За 2019 год в целом с НКО была проведена огромная работа, включающая в себя и образовательные семинары, вебинары и выездные мероприятия на местах. За прошедшие годы существенно возросло число проектов победителей от общего количества поданных заявок — с 7% до 15%, что также говорит о повышении навыков проектного менеджмента у общественников», — отметила председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.

Консультационную и информационную поддержку НКО оказывает Ресурсный центр при аппарате Общественной палаты РБ.

Представители организаций со всеми вопросами по оформлению заявок могут обращаться каждую пятницу с 10:00 до 13:00 (начиная с 28 февраля) в Аппарат по адресу: ул. З. Валиди, 40, каб.416.

Кроме того, каждую пятницу в марте — эксперты ресурсного центра проводят выездные зональные семинары в районах и городах РБ. Заочно для рассмотрения заполненные заявки (в формате pdf) можно отправлять на почту nko-rb@mail.ru. Эксперты РЦ их рассмотрят и направят заявителям письменные рекомендации. Консультации по телефону 218-12-52 в будни в рабочее время.