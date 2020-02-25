Фото: Олег Яровиков «Нужно, чтоб страна развивалась» - Владимир Путин назвал главное в нацпроектах Фото: Олег Яровиков

Главная задача при реализации национальных проектов – это уверенное развитие страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Корреспондент поинтересовался, можно ли сравнить реализацию нацпроектов с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи или саммита АТЭС во Владивостоке, когда ставилась конкретная цель и результат достигался «на ура».

«Мне нужно не «ура». Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», – отметил Путин.

Президент добавил, что ему «очень приятно», когда он может видеть результаты проделанной работы.

«Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, аэропорт, куда я приезжал, когда он строился, – другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен. Это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но это точечный результат», – продолжил глава государства.

По его словам, осуществлять точечные проекты – недостаточно, поэтому недостаточно и инструментов, которые использовались ранее.

«Так называемые госпрограммы – они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят», – констатировал президент.