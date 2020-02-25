57 НКО Башкирии получили свыше 56 млн рублей на реализацию своих проектов

Фото: Валерий Шахов

















Фото: Валерий Шахов

Победителями первого конкурса президентских грантов 2020 года стали 57 проектов некоммерческих организаций Башкортостана. На их реализацию будет направлено 56,3 млн рублей. Для сравнения: в первом конкурсе 2019 года 38 НКО РБ привлекли 44, 8 млн рублей.

Всего на конкурс от нашей республики было подано 386 проектов. По числу победителей первого конкурса среди регионов ПФО, Республика Башкортостан занимает второе место, по сумме выигранных грантов – пятое место.

Самыми популярными грантовыми направлениями стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, а также социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

Самый крупный грант на сумму 4 978 465 рублей получила региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Содействие» РБ на реализацию проекта «Бережное развитие. Служба ранней помощи в детских образовательных учреждениях». Благодаря проекту дети с тяжелыми нарушениями развития смогут равноценно посещать детские сады.

Союз боевых искусств РБ получит 2,9 млн рублей на проведение III открытых Евразийских игр боевых искусств. В них примут участие три тысячи участников из более чем 50 регионов России и представители ряда стран Евразии.

Был поддержан фондом президентских грантов проект «Клуб выходного дня «Цифровая семья», разработанный специалистами кафедры прикладной информатики БГПУ им. Акмуллы совместно с Ассоциацией «Электронное образование Республики Башкортостан». На его финансирование будет направлено 1,7 млн рублей. Цель этого проекта — повышение цифровой грамотности и сокращение разрыва между разными поколениями одной семьи в использовании цифровых средств за счет совместного обучения.

Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» получит 2,8 млн рублей на реализацию международной общественной миссии «НЕпротестный проспект». Одной из главных задач проекта является разработка социальных технологий урегулирования насильственных протестов.

Центр проведения спортивных мероприятий организует серию международных забегов в 6 городах республики: Сибай, Октябрьский, Благовещенск, Нефтекамск, Янаул и Учалы. Их проект BASHRUN получит на реализацию 2 804 млн рублей.

Уфимский учебно-методический центр малой авиации на базе Первушино направит 2 450 млн рублей на профориентационную практику «Моя профессия – пилот». На эти средства для школьников будут организованы профориентационные экскурсии, полёты с пилотом, занятия на аэродроме, семинары с лётчиками, чемпионами мира по спорту сверхлёгкой авиации.

Впервые среди получателей гранта оказалась общеобразовательная организация. Общественная организация родителей «Попечители лицея № 58» г. Уфы подали на конкурс проект «Формула образования» и выиграли почти 500 тысяч рублей. Проект направлен на раскрытие педагогического мастерства и повышение профессиональных компетенций педагогов Калининского района столиц, в том числе педагогов лицея.

Больше всего баллов экспертов получил проект Республиканского центра иппотерапии для детей-инвалидов. 1,8 млн рублей будет направлено на занятия иппотерапией с 40 детьми с инвалидностью, 20 подростками, состоящих на учете по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных и многодетных семей. Проект комплексно решает задачи реабилитации и социализации детей-инвалидов, направлен на снижение социально-негативных форм поведения у детей и подростков группы «риска».

В этом году проекты-победители представлены 19 муниципальными образованиями республики.

«Активность муниципалитетов возрастает, но есть территории, которые ни разу не подавались на гранты, — сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина. — Радует, что победителями стали три из 17 проектов по направлению «охрана окружающей среды». Не было заявок в выявлении и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства. Есть к чему стремиться в развитии институтов гражданского общества: было подано 14 заявок и ноль побед. Много возможностей есть у НКО, занимающихся сохранением исторической памяти».

Реализация проектов начнётся с 1 марта. Весь список победителей первого конкурса президентских грантов от Башкирии можно увидеть по ссылке.