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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе к 40-летию Талгата Таджуддина на посту муфтия откроют корпус исламского университета

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба Главы РБ

В Уфе к 40-летию Талгата Таджуддина на посту муфтия откроют корпус исламского университета Фото: Пресс-служба Главы РБ

В текущем году глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отметит свое 40-летие на посту Верховного муфтия. В честь этого события в столице Башкирии откроют новое здание Российского исламского университета на территории комплекса Первой Соборной мечети в Уфе. Событие запланировано на 19 июня, его организацию обсудили лидеры всех конфессий на встрече с главой республики Радием Хабировым.

«Хочу поблагодарить вас за активную позицию, за мудрость, за успешную деятельность. Наша республика уникальна: на её территории проживают представители более 100 национальностей, есть приверженцы всех традиционных религий. Развитие Башкортостана невозможно, если мы не будем жить в мире и согласии. Общими усилиями мы сохраняем добрые отношения между людьми разных вероисповеданий», — отметил руководитель региона.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин, председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин, председатель регионального ДУМ РБ в составе ЦДУМ России, муфтий Мухаммад Таджуддинов, глава Башкортостанской митрополии Московского патриархата Русской Православной Церкви, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, главный раввин Уфы и Башкортостана Дан Кричевский затронули на встрече возможность открытия молельных комнат на объектах придорожного сервиса, уроки религиозного воспитания и строительство социально значимых объектов.

ИА «Башинформ»
Теги: религия, ЦДУМ, Талгат Таджуддин
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