В Уфе к 40-летию Талгата Таджуддина на посту муфтия откроют корпус исламского университета
В Уфе к 40-летию Талгата Таджуддина на посту муфтия откроют корпус исламского университета Фото: Пресс-служба Главы РБ
В текущем году глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отметит свое 40-летие на посту Верховного муфтия. В честь этого события в столице Башкирии откроют новое здание Российского исламского университета на территории комплекса Первой Соборной мечети в Уфе. Событие запланировано на 19 июня, его организацию обсудили лидеры всех конфессий на встрече с главой республики Радием Хабировым.
«Хочу поблагодарить вас за активную позицию, за мудрость, за успешную деятельность. Наша республика уникальна: на её территории проживают представители более 100 национальностей, есть приверженцы всех традиционных религий. Развитие Башкортостана невозможно, если мы не будем жить в мире и согласии. Общими усилиями мы сохраняем добрые отношения между людьми разных вероисповеданий», — отметил руководитель региона.