В шорт-лист талисманов Всероссийской переписи населения-2020 попал рисунок из Башкирии

В шорт-лист талисманов Всероссийской переписи населения 2020 года, сформированный по итогам открытого голосования пользователей, попал конкурсный рисунок из Башкирии «Весенний дождик». Эти рисунки, присланные из разных регионов страны, набрали наибольшее количество голосов.

10 дней пользователи выбирали и голосовали за понравившуюся работу. На основе их выбора пользователей был сформирован шорт-лист талисманов, в который вошли 77 работ.

Финалиста конкурса уже жюри определит именно из их числа.

Изображения талисмана-победителя будут использоваться на протяжении всей кампании Всероссийской переписи населения и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции.

«Жители из 74 регионов России приняли участие в национальном конкурсе. Передать важность переписи для всей страны, ее значение для нашего общего будущего — задача не из легких, — подчеркнули организаторы ВПН-2020. — Создание талисмана для самого масштабного государственного события десятилетия — настоящий вызов для каждого россиянина. К тому же перепись 2020 года не обычная, в ней впервые будут применены IT-технологии. Но и награда победителю достойная — денежный приз в размере 60 тысяч рублей и известность на всю страну».

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля на официальной странице конкурса ВПН-2020.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября с применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, включая помещения МФЦ.