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Радий Хабиров о массовых ДТП на трассе в Башкирии: «Я эту ситуацию называю ЧП»

ОБЩЕСТВО
Фото: УГИБДД МВД по РБ

Радий Хабиров о массовых ДТП на трассе в Башкирии: «Я эту ситуацию называю ЧП» Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкортостане в прошедшие два дня, 23 и 24 февраля, на трассе М-5 в районе Дёмского КПМ «собрались» порядка 30 автомобилей. Как сообщил 25 февраля на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, основная причина этих ДТП — несоблюдение скоростного режима.

«Основная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима, «летели» машины со скоростью 120 км/ч и выше. По данным ГИБДД, дорожных условий здесь не фиксируется», — доложил он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что своевременное информирование участников дорожного движения о ситуации на магистрали предотвратило бы этот массовый инцидент.

«Тем не менее, смотрите: сложные дорожные условия… У нас система какая-нибудь работает? Понятно, водители «летят», это их зона ответственности, но какие-то предупреждающие знаки, выставить посты ГИБДД можно? Вот это почему не сработало? Не сводите всю работу к тому, что если дороги плохо почищены, значит, мы виноваты. ГИБДД за свое отвечает. Надо учиться «профилактировать» такие вещи. Мы живем в сложных климатических условиях, — сказал руководитель региона и поручил Гострансу проанализировать эту ситуацию вместе с Госавтоинспекцией РБ. — Я эту ситуацию называю «ЧП». Это не повседневная история: 30 машин «собралось». Хорошо, что никто не пострадал. Они все просто по накатанной ехали и друг друга царапали, бились. А если бы несколько человек погибли? Это ЧП».

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне днем с 1429 по 1455 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск было зарегистрировано десять ДТП с участием более 30 автомобилей. По сведениям ГИБДД РБ, сопутствующей причиной происшествий стала сильная метель.

ИА «Башинформ»
Теги: ДТП, ЧП
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