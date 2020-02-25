Фото: Ксения Калинина «Буря»: МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде и сильном ветре Фото: Ксения Калинина

По Башкортостану 26 февраля местами ожидается сильный мокрый снег, дождь со снегом, метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица, снежные заносы, снежный накат, утром и днем усиление ветра до 15-20 м/с.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — порекомендовали в пресс-службе МЧС по РБ.