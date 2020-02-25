Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.30

EUR 69.41

25 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Буря»: МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде и сильном ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Буря»: МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде и сильном ветре Фото: Ксения Калинина

По Башкортостану 26 февраля местами ожидается сильный мокрый снег, дождь со снегом, метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица, снежные заносы, снежный накат, утром и днем усиление ветра до 15-20 м/с.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — порекомендовали в пресс-службе МЧС по РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, предупреждение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии на трассе Самара - Уфа - Челябинск произошло 10 ДТП с участием 30 автомобилей
Сегодня днем с 1429 по 1455 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск зарегистрировано 10 ДТП с участием более 30 автомобилей. Сопутствующей причиной происш
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
24 февраля во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону. Госавтоинсп
Сбил лошадь и умер в больнице: ГИБДД по Башкирии сообщило подробности смертельного ДТП
В Управлении ГИБДД МВД по Башкирии сообщило подробности смертельной аварии, случившейся накануне в Туймазинском районе. Напомним, водитель автомобиля В
Какая погода будет в Башкирии в начале недели
Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Башгидромета, сегодня днем в регионе ожидается снег, переходящий в мокрый
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть