В Уфе директора предприятия осудили на семь лет за махинации с недвижимостью
В Уфе директора предприятия осудили на семь лет за махинации с недвижимостью Фото: ИА «Башинформ»
52-летняя жительница Уфы обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд установил, что с 2008 по 2014 год женщина, являясь директором и учредителем ООО «СоюзПартнерСтрой» (поставщик стройматериалов для застройщиков), размещала рекламу о продаже квартир по ценам ниже рыночных в микрорайонах Колгуевский, Кузнецовский затон, Южный, а также новостроек в центре города.
В итоге женщина заключила с 12 лицами договоры соинвестирования в строительство жилья, а также получила от клиентов свыше 30 миллионов рублей. Деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению.
Женщина не признала вину в совершенных преступлениях и не возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.