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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе директора предприятия осудили на семь лет за махинации с недвижимостью

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе директора предприятия осудили на семь лет за махинации с недвижимостью Фото: ИА «Башинформ»

52-летняя жительница Уфы обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что с 2008 по 2014 год женщина, являясь директором и учредителем ООО «СоюзПартнерСтрой» (поставщик стройматериалов для застройщиков), размещала рекламу о продаже квартир по ценам ниже рыночных в микрорайонах Колгуевский, Кузнецовский затон, Южный, а также новостроек в центре города.

В итоге женщина заключила с 12 лицами договоры соинвестирования в строительство жилья, а также получила от клиентов свыше 30 миллионов рублей. Деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению.

Женщина не признала вину в совершенных преступлениях и не возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: прокуратура РБ
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