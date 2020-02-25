Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии: «Прогнозы размытые, но, возможно, ждем сильный паводок» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии начались работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2020 года. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики 25 февраля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Предлагаем главам администраций разработать муниципальный план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, организовать подготовку сил и средств к оперативному и комплексному реагированию в паводкоопасный период, обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и готовностью систем оповещения», — сказал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в этом году много снега, большая наполняемость в реках и водохранилищах республики.

«Давайте на ВКС рассмотрим вопрос готовности в весеннему паводку. Прогнозы весьма размытые, но мы можем говорить о том, что вполне возможно ждем сильный паводок», — сообщил Радий Хабиров.