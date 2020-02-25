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В Уфе наградят фельдшера «скорой», случайно оказавшейся на трассе с массовыми ДТП

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр БСТ

В Уфе наградят фельдшера «скорой», случайно оказавшейся на трассе с массовыми ДТП Фото: Стоп-кадр БСТ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю республиканского Минздрава Максиму Забелину наградить фельдшера скорой медицинской помощи Уфы. Женщина, проезжая по трассе М-5 с десятками массовых ДТП из-за гололеда, специально остановилась.

«Там же более 30 машин столкнулось. Ладно там никто не погиб: они все по накатанной ехали и царапали друг дружку. Это самое настоящее ЧП. Проанализируйте и подумайте, что же нужно было сделать, чтобы этого не случилось, — сказал руководитель региона на оперативном совещании в правительстве. — Так мне понравилась фельдшер. Это настоящий врач. Она в каждую машину стучалась и спрашивала: «Кому помощь нужна?» Вы ее найдите и поощрите».

По словам Радия Хабирова, это высший профессионализм медицинского работника — человеческое участие.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на трассе Самара — Уфа — Челябинск 24 февраля произошло как минимум 10 аварий с участием 30 автомобилей.

Наталья Овчарук
Теги: скорая помощь, ДТП
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