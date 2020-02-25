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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров потребовал с глав районов объяснений по обустройству контейнерных площадок

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Радий Хабиров потребовал с глав районов объяснений по обустройству контейнерных площадок Фото: автор

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров потребовал с руководителей муниципалитетов объяснений по обустройству контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов.

Ранее он поручал Контрольному управлению провести проверку закупок контейнеров и исполнения заданий на местах.

По результатам проверки установлено, что в ряде районов имеются площадки ненадлежащего вида, есть готовые площадки, но не введенные в эксплуатацию.

﻿«С некоторых глав муниципалитетов я уже собирал объяснительные по вопросам обустройства площадок. Есть вопросы по ценовой политике площадок, по их внешнему виду. У меня был соблазн передать все материалы сразу в прокуратуру, но хочу для начала вас послушать, — обратился к главам районов Радий Хабиров. — Если услышу внятные объяснения, будем дальше работать, если не услышу, будете общаться с прокуратурой и, боюсь, впоследствии со следкомом. Главы, к кому есть претензии, они знают, будут мне лично объясняться, почему такое происходит».
По словам вице-премьера и министра ЖКХ Бориса Беляева, в настоящее время в республике обустроено 17 806 контейнерных площадок, 9 759 из них оборудованы твердым покрытием и ограждением. На площадках установлены 44 917 контейнеров. Между тем, на это специально выделялись деньги из бюджета. В 2019 году на обустройство контейнерных площадок было потрачено более 800 млн рублей. Каждый район получил порядка 3,5-4,5 млн рублей.

Места накопления мусора в некоторых районах Радий Хабиров назвал убожеством. Положительные результаты по обустройству площадок наблюдаются в Абзелиловском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Миякинском, Таташлинском районах, в Уфе и Стерлитамаке.

Гульфия Акулова
Теги: контейнерные площадки, вывоз мусора, ТКО
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