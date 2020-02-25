Фото: Олег Яровиков В Уфе поклонники «Гарри Поттера» назвали дочь в честь героини романов Фото: Олег Яровиков

В уфимском ЗАГСе Советского района назвали самые популярные и редкие имена малышей, которые родились в 2019 году. Чаще всего детей называли Аланом, Даниилом, Софией, Аминой и Камиллой.

Есть и те, кому достались нетрадиционные имени: Илана, Жанель, Афина, Хайдар, Нурлан, Адам. Одна из семей, по всей видимости, фанатеет от серии романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер», поэтому дочь решили назвать Беллатрисой [героиня фильма Беллатриса Лестрейндж — ред.].

В 2019 году в Советском районном ЗАГСе Уфы зарегистрировали 932 мальчика и 911 девочек, среди них есть 15 двоен и одна тройня.