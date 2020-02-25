Фото: пресс-служба МЧС РБ В Башкирии закрыли одну ледовую переправу Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Башкортостане 25 февраля закрыли ледовую переправу через реку Уфа в селе Караидель. По данным пресс-службы МЧС РБ, работа ледовой переправы была прекращена из-за уменьшения толщины льда на реке. Сейчас здесь выставлены запрещающие аншлаги.

«В связи с потеплением лед на водоемах с каждым днем становится опаснее и возникает вероятность несчастных случаев. Гражданам необходимо соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не выезжайте на лед на автотранспорте. Возможно только передвижение на легковых автомобилях в местах еще функционирующих ледовых переправ. Не переходите водоемы пешком, это также еще возможно только на ледовых переправах», — напомнили о правилах безопасности в ведомстве.