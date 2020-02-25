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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-20 российских мужчин

ПОЛИТИКА
Фото: Личный архив

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в топ-20 российских мужчин Фото: Личный архив

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вошел в медиарейтинг российских мужчин, который составила компания «Медиалогия». Специалисты проследили упоминаемость руководителя региона в течение года (с февраля 2019 по февраль 2020). В итоге Радий Хабиров занял 12 место.

Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин. Далее следуют заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел Сергей Лавров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, политический и общественный деятель Алексей Навальный, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Нижегородской области Глеб Никитин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Башкортостана Радий Хабиров.

После Хабирова в рейтинге оказались Патриарх Кирилл (13 место), председатель правительства страны Михаил Мишустин (14 место), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (17 место) и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (19 место).

Исследователи отметили, что данные рейтинга российских мужчин рассчитаны 19 февраля 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, Медиалогия
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