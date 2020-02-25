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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Предпринимателей на УСН освободят от подачи деклараций

ПОЛИТИКА

Налогоплательщики на «упрощенке» смогут перейти на УСН-онлайн – систему, при которой налоговый орган будет исчислять налог самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на УСН (доходы) не придется сдавать налоговые декларации и вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующий законопроект, сообщается на сайте Управления федеральной налоговой службы.

Чтобы перейти на бездекларационный режим, надо подать заявку через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис.

Разработчики законопроекта считают, что это упростит взаимодействие малого и среднего бизнеса с налоговыми органами и освободит от подачи деклараций 1,2 млн налогоплательщиков.

ФНС России предлагает налогоплательщикам принять участие в тестировании системы. Предпринимателям на УСН (доходы), которые применяют онлайн-кассу и готовы поделиться своим мнением о новом функционале, просят направить заявку с указанием своего номера телефона и ИНН на адрес электронной почты usn-online@nalog.ru.

ИА «Башинформ»
Теги: налоги
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