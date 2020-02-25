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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают стать волонтерами Конституции

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии приглашают стать волонтерами Конституции Фото: ИА «Башинформ»

Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтёрских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

Добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Регистрация началась сайте Волонтерыконституции.рф и продлится до 16 марта 2020 года.

Подать заявку на участие может каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тысяч добровольцев по всей России.

«Волонтеры будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различных НКО, волонтёрских центрах, благотворительных акциях», – отметил председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

В течение двух недель до старта голосования в общественных местах, таких как торговые центры, аэропорты, ж/д и автовокзалы, парки и другие будет размещено три тысячи информационных стоек, где волонтёры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании. Каждому гражданину будет предложено на информационных стойках не только узнать о голосовании, но и вовлечься в различные волонтерские активности и сделать доброе дело.

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры
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