С 25 по 27 февраля в Башкирии будут звучать сирены: жителей просят не паниковать

С 25 по 27 февраля в Башкирии будут проверять систему массового оповещения населения — поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«В течение трех дней, с 09.30 до 16.00 часов по местному времени на территории региона поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд, — предупредили в пресс-службе ведомства. — Просим всех после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие».

25 февраля

с 9.30 до 16.00 проверка электросирен будет вестись в Демском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

26 февраля с 10.30 до 16.00 электросирены проверят в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

27 февраля с 10.30 до 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы, а также во всех остальных муниципалитетах Башкирии.