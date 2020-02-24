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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 25 по 27 февраля в Башкирии будут звучать сирены: жителей просят не паниковать

ОБЩЕСТВО

С 25 по 27 февраля в Башкирии будут проверять систему массового оповещения населения — поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«В течение трех дней, с 09.30 до 16.00 часов по местному времени на территории региона поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд, — предупредили в пресс-службе ведомства. — Просим всех после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие».
25 февраля с 9.30 до 16.00 проверка электросирен будет вестись в Демском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

26 февраля с 10.30 до 16.00 электросирены проверят в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

27 февраля с 10.30 до 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы, а также во всех остальных муниципалитетах Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: сирены
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