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Башкирия заняла 24-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия заняла 24-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах Фото: Олег Яровиков

Башкирия заняла 24-е место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. Таковы данные исследования, проведенного РИА Новости.

Всего за 2019 год на каждые 100 тысяч автомобилей в республике пришлось 253 ДТП с пострадавшими. Это на 2,7% дорожных аварий меньше, чем в 2018-м.

Число погибших и раненых в дорожных авариях, зарегистрированных на территории Башкирии в прошлом году, составило 146 человек на каждые 100 тысяч населения. Количество погибших на тысячу пострадавших — 79 человек.

Первую строчку рейтинга российских регионов по аварийности на дорогах заняла Чеченская республика, где в прошлом году произошло 76 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 14,5% ДТП больше, чем в 2018 году. Число погибших и раненых в авариях на 100 тысяч населения составило 34 человека. Количество погибших в ДТП составило в Чечне 251 человек на каждую тысячу пострадавших.

На втором месте — Чукотский автономный округ — 139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 50% дорожных аварий меньше, чем в 2018-м. Число пострадавших в дорожных авариях (погибших и раненых) на 100 тысяч населения составило 36 человек. Количество погибших в ДТП — 56 человек на каждую тысячу пострадавших.

Замыкает тройку Свердловская область с 150 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин. Это на 7,2% дорожных аварий больше, чем в 2018 году. Число погибших и раненых в авариях на 100 тысяч населения составило 101 человек. Число погибших на каждую тысячу пострадавших в ДТП — 92.

В первую десятку рейтинга регионов по аварийности на дорогах также вошли: Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская, Новосибирская, Томская области и Дагестан.

Как отмечают эксперты, в прошлом году количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось в целом по стране в среднем на 2,2%.

Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 6,8%, раненых — на 1,9%.

Галина Бахшиева
Теги: рейтинг, дороги
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