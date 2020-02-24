При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 7, 8 и 9 марта 2020 года.

Как будем отдыхать на 8 Марта - Минтруд Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Галина Бахшиева

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