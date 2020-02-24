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Как будем отдыхать на 8 Марта - Минтруд Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Как будем отдыхать на 8 Марта - Минтруд Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В марте, благодаря празднованию Международного женского дня россиян ждет дополнительный выходной, напоминает Минтруд Башкирии.

По Трудовому кодексу Российской Федерации, 8 марта — Международный женский день — является нерабочим праздничным днем.

«В этом году нерабочий праздничный день 8 марта совпадает с еженедельным днем отдыха — воскресеньем. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, — пояснили в ведомстве. — Соответственно, выходной день с воскресенья 8 марта переносится на понедельник 9 марта 2020 года. Продолжительность работы в пятницу 6 марта не сокращается».
Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 7, 8 и 9 марта 2020 года.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.

Галина Бахшиева
Теги: праздничные дни, 8 Марта
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