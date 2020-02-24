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Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Олег Яровиков

24 февраля во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону.

Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. На наиболее сложных участках автодорог дежурят сотрудники ГИБДД.

Работает дорожная техника.

Галина Бахшиева
Теги: ГИБДД по РБ, снегопад
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