Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. На наиболее сложных участках автодорог дежурят сотрудники ГИБДД.

24 февраля во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону.

Галина Бахшиева

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях