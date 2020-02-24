Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
Госавтоинспекция Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Олег Яровиков
24 февраля во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону.
Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. На наиболее сложных участках автодорог дежурят сотрудники ГИБДД.
Работает дорожная техника.