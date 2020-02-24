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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выберут лучший муниципалитет

ПОЛИТИКА

В Башкирии назовут лучшее муниципальное образование республики, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.

Ежегодный конкурс на звание лучшего муниципалитета, являющийся региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», объявлен.

«Конкурс проводится для повышения заинтересованности местных властей в комплексном социально-экономическом развитии муниципалитетов региона, а также для выявления и отбора примеров лучших муниципальных практик в республике», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В числе номинаций республиканского конкурса — «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной «обратной связи» с местными жителями, развитие территориального общественного самоуправления», «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Кроме того, жюри назовет лучшего муниципального служащего поселения, района, городского округа, а также лучшего журналиста, освещающего вопросы развития местного самоуправления в Башкирии.

Муниципалитеты – победители республиканского конкурса примут затем участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителей ждут дипломы правительства России и денежные премии.

Конкурсные заявки принимаются до 20 марта.

Получить подробную информацию о конкурсе можно здесь.

Галина Бахшиева
Теги: конкурс, лучший муниципалитет
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