Фото: Олег Яровиков В Башкирии число выявленных стоматологами случаев рака снизилось до 12 Фото: Олег Яровиков

Стоматологические поликлиники Башкирии выявили в прошлом году 12 случаев злокачественных новообразований против 17 аналогичных случаев в 2018 году, сообщил главный внештатный стоматолог республиканского Минздрава Рустам Дюмеев.

По его словам, в целом за 2019 год амбулаторно проведено почти 17 тысяч операций. Из них более 3,3 тысячи — сельчанам.

«На данный момент стоматологическую службу Башкирии представляют 111 самостоятельных государственных медицинских организаций. Среди них — 16 стоматологических поликлиник для взрослого населения и две детские, — констатировал Рустам Дюмеев. — Кроме того, в составе 95 медицинских организаций имеются 44 стоматологических отделения и 313 кабинетов. В них трудятся 1383 врача-стоматолога и 344 зубных врача. Особо отмечу, что общее количество стоматологов в регионе увеличилось в прошлом году на 23 специалиста».

Как сообщало ранее агентство «Башинформ» , в текущем году Башкирия закупит для муниципалитетов четыре передвижных стоматологических модуля. Их отправят в Белорецкий, Деванский, Кумертауский и Сибайский медицинские округа региона

Некоторые медицинские организации оснастят цифровыми ортопантомографами, а также аппаратами для проведения аутофлуоресцентной стоматоскопии.