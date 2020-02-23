Фото: Наталья Якунина «Башинформ» запустил новый подкаст «Говорит Башкирия» Фото: Наталья Якунина

В информационном агентстве «Башинформ» запустили новый подкаст: «Говорит Башкирия». В нем корреспонденты агентства будут рассказывать о людях, которые живут в республике и о событиях, которые происходили здесь и будут происходить и оставили след в истории.

Первый эпизод посвящен Дню защитника Отечества. Журналист Владимир Соловьев пообщался с военкомом Кировского и Ленинского районов Уфы Юрием Алферовым о празднике, о новобранцах, армии, дедовщине, как следует готовится к службе в вооруженных силах и что дает армия мужчине. Выяснили также, за какой армией будущее — полностью контрактной или смешанной.

Подкасты «Башинформа» можно послушать в официальной группе агентства в социальных сетях и на Youtube-канале.

Пишите нам: podkasts@bashinform.ru.