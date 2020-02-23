Фото: Олег Яровиков Стрелок-санитар, почтальон, учительница: кто еще удостоен ордена генерала Шаймуратова Фото: Олег Яровиков

Учительница информатики из Стерлитамака, которая больше всех пострадала во время нападения ученика из коррекционного класса, одна из первых получила орден генерала Шаймуратова. 29-летняя Екатерина Першина с четырьмя ножевыми ранения смогла открыть дверь класса и выпустить перепуганных школьников. На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества в ГКЗ «Башкортостан» педагог удостоилась награды из рук главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото: Олег Яровиков

«Мы только что вручили ордена генерала Минигали Шаймуратова героям, проявившим мужество в горячих точках, спасшим людей в мирной жизни. Вы видели на экране, как я приехал и вручил ордена нашим дорогим ветеранам – Мугину Каримовичу Нагаеву, которому исполнилось 102 года, и Габдулхаю Ахатовичу Зарипову, ему – 96. Оба они – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в составе которой дошли до Берлина, — сказал руководитель региона. — Я принял решение учредить эту государственную награду республики, чтобы увековечить память командира Башкирской кавдивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Вы знаете, что в Уфе на Советской площади будет разбит сквер и установлен памятник народному герою. Этот монумент станет напоминанием нам и последующим поколениям о подвиге всех защитников Отечества, героизме доблестных предков».

Эльвира Шаяхметова

Также орден появился на груди почтальона из Межгорья. Отважная женщина спасла из задымленного здания более 20 человек, среди которых были семь детей и один тяжелобольной пенсионер.

Фото: Олег Яровиков

Кашшафа Самигуллина

Награда на торжественном собрании нашла 96-летнего.В 1942 и 43-м голах полковник в отставке участвовал в боях Великой Отечественной войны в составе 418-го стрелкового полка 133 стрелковой дивизии 20 армии Калининского фронта.

В годы войны особенно отличился под городом Ржевом при форсировании реки Вазуза, одним из первых преодолев в составе пулеметного расчета водную преграду, Самигуллин огнем пулемета прикрывал переправу полка, в результате жестокого боя был тяжело ранен. С июля 1944 года военную службу проходил в органах безопасности на различных должностях оперативного и руководящего состава. В 1985 году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Награжден орденом Красной звезды, медалью «За победу над Германией», орденом Дружбы народов Республики Башкортостан.

Фото: Олег Яровиков

Вадим Сафин

Стрелок-санитартоже получил орден генерала Шаймуратова из рук главы республики. 4 мая 2011 года военнослужащие 29 отдельного отряда специального назначения выполняли служебно-боевую задачу в Урус-Мартановском районе Чечни. Тогда Сафин получил множественные огнестрельные ранения левого бедра, однако продолжил выполнение поставленной задачи. После лечения и реабилитации ефрейтор оставлен на военной службе.

Фото: Олег Яровиков

Руслан Гайнуллин.

Еще один орденоносецОн служит в органах внутренних дел служит с сентября 2002 года. В сентябре 2018 года назначен на должность командира Отдельного батальона (комендантского) по охране объектов ОВД МВД по РБ. Работая в занимаемой должности, зарекомендовал себя с положительной стороны, исполнительным и инициативным сотрудником. К выполнению возложенных на него обязанностей относится добросовестно, с чувством ответственности. Служебные интересы ставит выше личных. Обладает высокой работоспособностью, принципиален и объективен в оценке служебной деятельности сотрудников вверенного подразделения.

Гайнуллин организовал работу группы отдела собственной безопасности, дислоцирующейся в Дагестане. Некоторые операции с участием награжденного засекречены до сих пор.

Фото: Олег Яровиков

Ильдус Халитов

служил в Афганистане и также награжден орденом генерала Шаймуратова 23 февраля. Он окончил Кугарчинскую сельскую школу в 1968 году с золотой медалью. В 1972 году получил золотую медаль Сызранского ВВАУЛ, в 1984 году окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина.

Служил командиром экипажа, командиром звена, заместителем командира эскадрильи. До этого дня на груди Халитов носил орден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды.