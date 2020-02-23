Стрелок-санитар, почтальон, учительница: кто еще удостоен ордена генерала Шаймуратова
Стрелок-санитар, почтальон, учительница: кто еще удостоен ордена генерала Шаймуратова Фото: Олег Яровиков
Учительница информатики из Стерлитамака, которая больше всех пострадала во время нападения ученика из коррекционного класса, одна из первых получила орден генерала Шаймуратова. 29-летняя Екатерина Першина с четырьмя ножевыми ранения смогла открыть дверь класса и выпустить перепуганных школьников. На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества в ГКЗ «Башкортостан» педагог удостоилась награды из рук главы Башкирии Радия Хабирова.
«Мы только что вручили ордена генерала Минигали Шаймуратова героям, проявившим мужество в горячих точках, спасшим людей в мирной жизни. Вы видели на экране, как я приехал и вручил ордена нашим дорогим ветеранам – Мугину Каримовичу Нагаеву, которому исполнилось 102 года, и Габдулхаю Ахатовичу Зарипову, ему – 96. Оба они – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в составе которой дошли до Берлина, — сказал руководитель региона. — Я принял решение учредить эту государственную награду республики, чтобы увековечить память командира Башкирской кавдивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Вы знаете, что в Уфе на Советской площади будет разбит сквер и установлен памятник народному герою. Этот монумент станет напоминанием нам и последующим поколениям о подвиге всех защитников Отечества, героизме доблестных предков».Также орден появился на груди почтальона из Межгорья Эльвира Шаяхметова. Отважная женщина спасла из задымленного здания более 20 человек, среди которых были семь детей и один тяжелобольной пенсионер.
В годы войны особенно отличился под городом Ржевом при форсировании реки Вазуза, одним из первых преодолев в составе пулеметного расчета водную преграду, Самигуллин огнем пулемета прикрывал переправу полка, в результате жестокого боя был тяжело ранен. С июля 1944 года военную службу проходил в органах безопасности на различных должностях оперативного и руководящего состава. В 1985 году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Награжден орденом Красной звезды, медалью «За победу над Германией», орденом Дружбы народов Республики Башкортостан.
Гайнуллин организовал работу группы отдела собственной безопасности, дислоцирующейся в Дагестане. Некоторые операции с участием награжденного засекречены до сих пор.
Служил командиром экипажа, командиром звена, заместителем командира эскадрильи. До этого дня на груди Халитов носил орден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды.