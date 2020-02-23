Минздрав Башкирии сообщил, в какие районы закупят передвижные стоматологические модули

В текущем году Башкирия закупит для муниципалитетов четыре передвижных стоматологических модуля. Их отправят в Белорецкий, Деванский, Кумертауский и Сибайский медицинские округа региона, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«Некоторые медицинские организации оснастят цифровыми ортопантомографами, а так же аппаратами для проведения аутофлуоресцентной стоматоскопии», — отметил главный внештатный стоматолог ведомства Рустам Дюмеев.

Сегодня в Башкирии трудятся 1383 врача-стоматолога и 344 зубных врача. В 2019 году к этому «отряду» присоединились 23 специалиста.