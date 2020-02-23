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23 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Орден Шаймуратова вручен ветерану ВОВ, который после ранения вошел в состав Башкавдивизии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Габдулхай Зарипов сегодня – пациент уфимского госпиталя ветеранов войн. А в 1941 году он записался добровольцем в воздушно-десантный отряд, который формировался в Башкирии.

Габдулхай Ахатович участвовал в обороне Москвы, в составе 41-й Гвардейской стрелковой дивизии воевал под Сталинградом и был ранен. Долгое время солдат провел на лечении. Но после выхода из госпиталя снова отправился на фронт вместе со 112-й Башкирской кавалерийской дивизией. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Варшавы, брал Бранденбург, Белград, Трептов, Каммин, Гюльцов, Плате, Берлин.

23 февраля 2020 года Габдулхай Зарипов из рук главы республики Радия Хабирова получил орден генерала Шаймуратова.

Напомним, ранее руководитель региона подписал указ об учреждении награды, которая вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при охране общественного порядка.

ИА «Башинформ»
Теги: орден генерала Шаймуратова, Уфа, госпиталь ветеранов войн, Габдулхай Зарипов
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