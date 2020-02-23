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Башкирия вошла в тройку регионов России, где часто укладывают асфальт в снег

ОБЩЕСТВО

Башкирия в тройке регионов-лидеров, где часто фиксируются случаи укладки нового асфальта в снег и лужи. Об этом сообщили представители Общероссийского народного фронта.

По сообщениям представителей проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», больше всего случаев выявлено в Мурманской области (6), далее следуют Челябинская область и Башкортостан (по 5).

Координатор проекта ОНФ Александр Васильев отметил, что большую часть жалоб поступают на дороги регионального и городского значения. Он также напомнил, что работы по укладке асфальта не должны проходить при температуре ниже +10°C осенью, и +5°C весной и летом.

«Все эти случаи мы собираем, пишем обращения для начала в администрацию, чтобы увидеть, как они будут разбираться с этим подрядчиком, какие есть гарантийные обязательства, как проводилась приемка работ. Нам нужно увидеть систему управления дорожным процессом. Дальше, если мы видим, что администрация не способна навести порядок и взять под контроль работы, мы подключаем уже прокуратуру, чтобы она детально рассмотрела все эти случаи», — цитирует пресс-служба ОНФ Александра Васильева.

ИА «Башинформ»
Теги: асфальт, неблагоприятные погодные условия, Башкирия, ОНФ
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