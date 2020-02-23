В Уфе первый орден генерала Шаймуратова вручили ветерану 112-й Башкавдивизии

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров принял в Уфе парад, посвященный Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Действо развернулось под окнами квартиры ветерана легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалера орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского Мугина Нагаева.

Кроме того, коллекция наград ветерана пополнилась еще одним орденом. Впервые в Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова.

«Сегодня по всей республике проходит множество памятных мероприятий, – сказал Радий Хабиров. – Мы вручаем первые ордена генерала Шаймуратова. Будет торжественное заседание, куда мы пригласили всех защитников Отечества – не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и тех, кто воевал в Афганистане, в Чечне. Для нас, для страны это самый главный праздник. Мы сделаем всё, чтобы помнить ветеранов, отдать им дань уважения. И, конечно, вспомним тех, кто в мирное время защищал нашу страну».

Также в торжественном шествии на улице Муксинова участвовали 200 юнармейцев, курсантов и кадетов.