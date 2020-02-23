В Уфе кадеты соревнуются в конкурсе военной подготовки имени Артура Ахметханова

Фото: Олег Яровиков













































Фото: Олег Яровиков

В 161 уфимском лицее стартовал конкурс военной подготовки среди кадетских классов. Соревнования посвятили памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

«Я очень рад, что наш первый конкурс проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником! Хочу выразить слова глубокого уважения преподавателям начальной военной подготовки и ветеранам, которые сегодня присутствуют здесь. И, конечно, от всей души приветствую ваше кадетское братство», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В конкурсе участвуют не только уфимцы, но и кадеты из Стерлитамака, Нефтекамска, Благовещенского, Дюртюлинского, Кармаскалинского и Уфимского районов. Юные солдаты будут состязаться в спортивных дисциплинах, строевой подготовке, учебной стрельбе с разборкой оружия и викторинах по истории кадетского движения страны.