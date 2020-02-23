В Уфе руководство республики возложило цветы в парке Победы от всех жителей Башкирии

Фото: Олег Яровиков









































Фото: Олег Яровиков

В уфимском парке Победы глава республики Радий Хабиров вместе с вице-премьером правительства Иреком Сагитовым возложил цветы к памятнику бессмертного подвига Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина. К Вечному Огню Радий Хабиров поставил букет от всех жителей региона, а лично от себя руководитель республики возложил цветы к стеле, посвященной героям Ишимбайского района.

«Сегодня у нас очень важный день – День защитника Отечества. У нас будет очень много мероприятий, посвященных Вам, дорогие защитники. Я хотел всем пожелать мирного неба, доброго здоровья. Мы со своей стороны сделаем так, чтобы люди жили комфортно. А вы нас защищайте», — сказал Радий Хабиров в поздравительной речи.