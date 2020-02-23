Фото: Соцсети Что изменится в Абзелиловском районе Башкирии после приезда первого вице-премьера Назарова Фото: Соцсети

Развивать санаторий, достроить дорогу, развивать животноводство. Эти и другие выводы сделал первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров после поездки в Абзелиловский район.

По словам первого заместителя председателя башкирского правительства, принято решение о развитии санатория «Якты-Куль». Рассматривается возможность внедрения лечения для детей.

После запуска роботизированной фермы СПК «Красная Башкирия», господин Назаров отметил, что новые подходы к развитию животноводства необходимо масштабировать.

Также для местных жителей стало приятной новостью то, что долгострой – автодорога Аскарово-Альмухаметово-Сибай – достроят в ближайшем будущем. По словам первого вице-премьера, этапы работы уже определены.

«Аскарово – Мраморный завод». Создаем рабочую группу и начинаем готовить объект к полноценной круглогодичной работе производства», — отметил Андрей Назаров.

В селе Аскарово будут проектировать новую школу, так как нынешняя находится в плачевном состоянии.