Башкирия подписала договор о шефских связях с десантным кораблем Северного флота

Фото: Глава РБ













Фото: Глава РБ

Башкирия с 23 февраля 2020 года будет отбирать кандидатов и направлять на службу по контракту военнослужащих на большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен». Соответствующий договор в Доме республики подписали глава региона Радий Хабиров и командир корабля, капитан второго ранга Андрей Жарков.

«Мы надеемся, что наши земляки попадут на службу к вам», — выразил надежду руководитель республики.

В свою очередь, Андрей Жарков пригласил Радия Хабирова и представителей регионального правительства в гости на корабль в день ВМФ.

По договору Башкирия будет не только отправлять военнослужащих на «Иван Грен», но и организовывать выступления творческих коллективов республики, принимать участие в решении бытовых, оздоровительных и других вопросов, обеспечивать проведение военно-патриотической работы на предприятиях и в учебных заведениях с участием экипажа.

Справка

«Иван Грен» – российский большой десантный корабль проекта 11711, состоящий на вооружении Северного флота. Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР, военного учёного-артиллериста. Передача флоту и подъём флага состоялись 20 июня 2018 года.