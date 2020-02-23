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Под Уфой 94-летнему фронтовику устроили сюрприз в виде подрыва заряда

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео пресс-службы ЦВО

Под Уфой 94-летнему фронтовику устроили сюрприз в виде подрыва заряда Фото: Стоп-кадр видео пресс-службы ЦВО

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа под Уфой устроили 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны сюрприз. Фаляха Гилязова пригласили в соединение вместе с супругой Лейлой. Паре продемонстрировали новейшее вооружение и технику.

«Особенно фронтовик оценил робот «Кобра», который продемонстрировал гостям уникальные возможности безопасного обезвреживания самодельных взрывных устройств», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Одним из главных впечатлений для ветерана, который имеет награды «За победу над Германией» и «За боевые заслуги» стал подрыв заряда. Фалях Гилязов произвел его сам.

Справка

Фалях Шакирович Гилязов был призван на войну в 1944 году после курсов подготовки в 84-м стрелковом полку Московского военного округа. Ветеран не особо любит говорить про войну.

«Это было очень страшное время. Когда я попал на фронт, мне было 17 лет. Идешь, идешь — вдруг начинаются стрельбы. Быстро прыгаешь в окопы, переведешь дух и дальше в бой. Нас жалели наши командиры, укрывали собой. Вероятнее всего, благодаря им многие из молодых и остались живы. На тот момент, в годы этой войны, несмотря ни на что, люди оставались людьми. Сейчас вспоминаю все это, и слезы невольно текут по щеке», — вспоминает Фалях Гилязов.

ИА «Башинформ»
Теги: фронтовик, ЦВО, Уфа, Великая Отечественная война, 23 февраля
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