Новое вечернее шоу «Вассалям» стало самым рейтинговым телесобытием дня

На телеканале БСТ 21 февраля впервые вышло в эфир новое юмористическое вечернее шоу «Вассалям». Как сообщает bfmufa.ru, оно стало самым рейтинговым телесобытием дня. Предварительно, премьеру телепрограммы посмотрели более 400 тысяч человек. Для сравнения — по аудитории новое шоу в два раза превысило показатели параллельно шедшей в эфире программы «Comedy Баттл» на ТНТ.

«Вассалям» — первый на региональном телевидении телепроект в формате вечернего развлекательного шоу. Ведущие телепередачи — Фидан Кульмухаметов и Ульяна Тригубчак. Новое шоу будет выходить в эфир еженедельно по пятницам в 22.00.

Первым гостем студии, расположенной в уфимском Арт-квадрате, стал российский оперный певец, народный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат премии «Золотая маска», дважды обладатель премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков. Специально для проекта он стал башкирским рэпером и исполнил нашумевший трек «Корот» рэпера Rena RNT.

Известный российский журналист — наш земляк Сергей Ефимов, много лет работающий в «Комсомольской правде» в Москве, сообщил агентству «Башинформ», что отправил ссылку первого выпуска «Вассалям» на Первый канал.

«Поздравляю ребят, всю команду, которая делала этот проект, с большим успехом. То, что это успех, это совершенно очевидно, — сказал он. — Все с большим восторгом отзываются об этом шоу. Это плод усилий большого количества людей и усилий не одного дня. Но и сразу же появились комментарии, что это подделка под «Вечернего Урганта». Я усмотрел не подделку, а сознательное цитирование формата вечернего шоу. И своего рода, ребята отдают дань уважения Урганту и его команде, которые, в принципе, привели этот жанр вечернего шоу в нашу страну. Их команде будет приятно узнать, что ребята из Башкирии делают что-то похожее. Я даже отправил ссылку пресс-службе Первого канала, чтобы они посмотрели и как-то на это отреагировали. Но первые отзывы очень положительные, посмотрим, что скажет команда Урганта».

По его словам, то, что ребята сделали, «это фантастика». Сергею Ефимову понравились в передаче «очень корректный бережный юмор и тонкая игра в билингвизм».

«Мы ожидали значительный интерес к программе, но не думали, что он будет таким большим. «Вассалям» выходит в эфир в пятничный прайм-тайм, в котором традиционно ведущие федеральные каналы в борьбе за рейтинги бьются между собой и ставят в эфир самые популярные телепрограммы. Первые цифры телеизмерений говорят, что теперь в эту борьбу за аудиторию всерьёз включился и канал БСТ», — прокомментировал исполнительный продюсер телепроекта Дмитрий Каретко.