Фото: ИА «Башинформ» В прошлом году в Уфе за нарушение тишины было выписано 3 тысячи штрафов Фото: ИА «Башинформ»

В 2019 году на территории Уфы было составлено 3076 административных протоколов за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Такие данные предоставили ИА «Башинформ» в городском Центре общественной безопасности.

В нашей республике действует Закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время», в соответствии с которым жителям многоквартирных домов надлежит соблюдать тишину с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздники. Данный закон, принятый в 2011 году, хорошо себя зарекомендовал.

Нарушение тишины в установленное законодательством время влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 8 тыс. руб., юридических — от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение граждан штрафуют на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 8-10 тыс. руб., а юридических — на 30-50 тысяч рублей.

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев считает, что ограничение по шуму целесообразно распространить также на определенные часы в дневное время. В Госсобрание поступает большое количество обращений граждан с просьбой принять соответствующий закон. Пишут в основном родители малолетних детей, которые не могут организовать дневной сон из-за шумных ремонтных работ в доме. Осенью данная тема обсуждалась, в период весенней сессии работа продолжится — будет проанализирована практика коллег из других регионов, где соответствующая норма действует, и предложены варианты решения проблемы.