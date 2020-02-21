В Татарстане изучают опыт Башкортостана по чипированию ульев. Чипирование станет следующим шагом после паспортизации пасек республики. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела лечебно-профилактических мероприятий ГУВ Кабмина РТ Султана Латыпова.

«Изучаем практику Башкирии, где на каждый улей ставят бирку, которую считывает специальный прибор. Но это будет после паспортизации. Мы к этому придем в недалеком будущем. Думаю, даже в этом году», — рассказал Латыпов на татарстанском форуме пчеловодов.

В Татарстане около 3 тыс. пасек прошли паспортизацию. На данный момент в республике насчитывается более 14,7 тыс. пасек.