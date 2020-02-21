В Москве объявили о старте проекта «Люди Башкирии»













В Москве, в офисе Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ, состоялось собрание «Землячества Башкортостана». Участники встречи познакомились с проектом «Люди Башкирии» и обсудили работу объединения. Цель проекта — взаимопомощь и поддержка выходцам из Республики Башкортостан, проживающим за пределами региона. Об этом сообщила председатель «Землячества Башкортостана», депутат Госдумы РФ Инга Юмашева.

В мероприятии приняли участие почётные члены землячества, предприниматели, руководство Полпредства Республики Башкортостан (РБ), представители администрации главы РБ, Ассоциации студентов и аспирантов, Башкирского культурного центра, Курултая башкир Москвы, творческих коллективов Москвы.

Председатель «Землячества Башкортостана», депутат Госдумы РФ Инга Юмашева рассказала собравшимся о новом проекте «Люди Башкирии». Она отметила, что новый проект «Люди Башкирии» — это проект объединения диаспоры республики, проживающей в Москве, других городах России и мира, а также всех, кто просто любит Башкирию.

«История рождения проекта началась задолго до проведения презентации. В основу новой концепции развития землячества положены ключевые мысли наиболее активных и заметных участников башкирского землячества. – подчеркнула Инга Юмашева. — Именно они, предварительно, в течение года в формате нарративного интервью и неформального общения с руководителем землячества делились идеями и опытом организации работы с земляками».

«Мы должны открывать Башкортостан для разных людей. Человеком Башкирии может стать любой, кто ощущает связь с этим регионом по духу. Принадлежность к сообществу вырастает из тёплых воспоминаний, культурных кодов, из того, что ты сознательно или подсознательно выбираешь что-то родное (например, башкирские продукты в столичном супермаркете). Башкирия не в паспорте, а в сердце — именно эта фраза ценностно отражает ключевую идею нового проекта», — заключила Инга Юмашева.

Депутат отметила, что за год изучила механизмы работы землячества и обнаружила ряд ограничений, не позволяющих организации в нынешнем формате эффективно функционировать в современном мире. По её словам, землячество часто не может выйти за границы традиционных задач, дублирует функции Полпредства и не позволяет расширять аудиторию, поскольку подразумевается, что земляками являются только выходцы из республики.Участники встречи также обсудили возможность создания в рамках проекта семейного клуба, развитие массового спорта и курсов изучения башкирского языка. Руководитель Ассоциации студентов и аспирантов ассоциации Азат Казакбаев добавил, что проект должен обязательно содержать идею института наставничества, когда молодые люди могут перенять интересный и богатый опыт у зрелого поколения, сформировать свой жизненный и профессиональный путь с ориентиром на выдающихся людей Башкирии.

На сегодняшний день башкирские ребята учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Магнитогорске, Оренбурге, Перми, Самаре, Сызрани, Тольятти, Ульяновске и Челябинске. В свою очередь почётные члены землячества призвали обратить внимание на вопросы финансирования проекта. В числе активистов землячества много людей пенсионного возраста. Порой не бывает денег даже на оказание им необходимой медицинской помощи, указали ветераны. По итогам собрания участники заседания поддержали идею формирования нового сообщества на основе принципов: надтерриториальности, мультирелигиозности, мультинациональности, взаимопомощи, открытости и добровольности.

«Мой отец башкир. Я всю жизнь ощущал свой индивидуальный характер, однако, не мог его идентифицировать. Когда уже в зрелом возрасте я оказался в Башкортостане, то я увидел множество людей, близких мне по духу. Мне очень приятно общаться с людьми из Башкирии, и я с удовольствием приму участие в развитии нового проекта» — поделился мнением, присутствовавший на встрече, известный российский скульптор Салават Щербаков.

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В команду проекта приглашают всех желающих, которые смогут на первоначальном этапе в еженедельном формате работать для выработки положений, выносимых на стратегическую сессиюПланируется, что «Люди Башкирии» станет глобальным проектом, объединяющим людей по всему миру. Участники нового сообщества будут взаимодействовать через общий интернет-портал, перекрёстные поездки в гости, ежегодный слёт-форума в Москве или в Башкортостане.