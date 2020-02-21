В Уфе пройдет Второй форум школьного образования «Взлетай!»

Второй форум школьного образования «Взлетай!» пройдет в Уфе уже 28 февраля. В рамках форума организуют семь площадок, на которых будут обсуждаться различные аспекты сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, создания психологически комфортной среды для обучения и воспитания. А также введение школьной формы единого образца, диспансеризация школьников, школьная стоматология, интернет, ЗОЖ и другие вопросы.

Планируется, что в форуме примут участие более 700 человек: директора школ, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представители органов исполнительной власти, руководители ДЮСШ, родители, представители общественных организаций.

В Башкирии в школьном проекте «Взлетай!» участвуют 1 814 десятиклассников, для их обучения привлечено около 300 преподавателей. С 1 сентября прошлого года 71 школа республики приступила к занятиям в рамках проекта. Его основная цель — повысить уровень готовности старшеклассников к самореализации и становлению во взрослой жизни.