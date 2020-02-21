На заводе в Уфе рабочий травмировался, упав с высоты. О несчастном случае на производстве сообщает Гострудинспекция Башкирии. 50-летний слесарь-ремонтник занимался демонтажом трубопровода, расположенного над потолком помещения, которое уже не использовалось для производства, и упал с четырехметровой высоты. Пострадавший получил тяжелые травмы. Проверкой ЧП занимаются инспекторы, они установят причины произошедшего.

На заводе в Уфе рабочий травмировался, упав с высоты Фото: ГТИ РБ

ИА «Башинформ»

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