На заводе в Уфе рабочий травмировался, упав с высоты
На заводе в Уфе рабочий травмировался, упав с высоты Фото: ГТИ РБ
На заводе в Уфе рабочий травмировался, упав с высоты. О несчастном случае на производстве сообщает Гострудинспекция Башкирии. 50-летний слесарь-ремонтник занимался демонтажом трубопровода, расположенного над потолком помещения, которое уже не использовалось для производства, и упал с четырехметровой высоты. Пострадавший получил тяжелые травмы. Проверкой ЧП занимаются инспекторы, они установят причины произошедшего.