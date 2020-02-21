Какой в Башкирии будет погода в праздничные дни
Какой в Башкирии будет погода в праздничные дни Фото: Валерий Шахов
После снегопадов первой половины недели с распространением на территорию Башкирии антициклона погода наконец-то стала улучшаться, сообщили синоптики республики.
По данным Башгидромета, большую часть праздничных дней территория республики останется под влиянием антициклона.
Температура воздуха при прояснениях понизится ночью до минус 4-10 градусов, местами до 12-17 градусов мороза. Днем теплее — от минус 5 до плюс 1 градуса.
Местами возможен слабый снег.
«С приближением очередной периферии североатлантического циклона ближе к вечеру 23 февраля начнет усиливаться ветер, возможны низовые метели. Основное ухудшение погоды ожидается в послепраздничный день, 24 февраля. Прогнозируется снег от небольшого до умеренного, метели при усилении ветра до 16-21 метров. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица», — сообщили в Башгидромете.25 и 26 февраля в регионе сохранится неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом, отложение мокрого снега на провода и деревья, гололедные явления. Температура воздуха повысится до минус 3 — плюс 2 градусов.