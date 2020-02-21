25 и 26 февраля в регионе сохранится неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом, отложение мокрого снега на провода и деревья, гололедные явления. Температура воздуха повысится до минус 3 — плюс 2 градусов.

Температура воздуха при прояснениях понизится ночью до минус 4-10 градусов, местами до 12-17 градусов мороза. Днем теплее — от минус 5 до плюс 1 градуса.

После снегопадов первой половины недели с распространением на территорию Башкирии антициклона погода наконец-то стала улучшаться, сообщили синоптики республики.

Какой в Башкирии будет погода в праздничные дни Фото: Валерий Шахов

Галина Бахшиева

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