Фото: Олег Яровиков Владимир Путин назначил судей в Верховном суде Башкирии Фото: Олег Яровиков

Президент России Владимир Путин своим указом от 20 февраля назначил федеральных судей. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Башкирии.

В соответствии с документом на должности судей Верховного Суда Республики Башкортостан назначены Регина Аюпова и Ингрида Индан, судьей Давлекановского районного суда стал Вадим Галимзянов, судьей Калининского районного суда г. Уфы — Азамат Мухаметзянов, судьей Советского районного суда Уфы — Сослан Искужин.

Кроме того, Владимир Путин подписал Указ от 20 февраля 2020 года № 141 «О назначении судей федеральных судов», которым назначил судьей Советского районного суда Уфы Азалию Шакирьянову.