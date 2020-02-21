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21 февраля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Половина жителей Башкирии назвала привлекательной военную карьеру

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Половина жителей Башкирии назвала привлекательной военную карьеру Фото: Валерий Шахов

Почти половина или 48% жителей Башкирии, отслуживших в армии, считают карьеру военнослужащего привлекательной. Таковы результаты опроса соискателей, который в преддверии Дня защитника Отечества провела служба исследований hh.ru.

Главным преимуществом военной карьеры жители республики назвали ранний выход на пенсию — этот вариант отметили 67% респондентов. На втором месте — льготы (57%), на третьем — стабильное трудоустройство (56%). Только 7% выбрали вариант «нет преимуществ».

В число недостатков карьеры военнослужащего респонденты отнесли ограничения в зарубежных поездках (54%), опасность для жизни (51%) и частые переезды (49%).

Доля тех, кто не видит недостатков в карьере военнослужащего, выше всего среди представителей сферы безопасности.

Опрос проводился с 8 по 16 февраля среди 5,5 тысячи российских соискателей.

Галина Бахшиева
Теги: опрос, День защитника Отечества
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