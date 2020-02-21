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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе назвали места празднования Масленицы-2020

ОБЩЕСТВО

В Уфе проводы зимы пройдут в пяти районах. В этом году масленичная неделя приходится на период с 24 февраля по 1 марта. Масленичные гулянья пройдут 29 февраля и 1 марта на всех районах столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 29 февраля проводы зимы состоятся в Кировском районе во дворе по улице Испытателей, 21. Начало в 11.00 часов. В поселке «Аэропорт» начало в 15.00 часов. В Демском районе жители смогут отпраздновать приход весны в парке культуры и отдыха. Начало в 12.00 часов.

В Октябрьском районе народные гулянья организуют в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и в Нагаевском доме культуры. Начало в 12.00 часов.

В Ленинском районе проводы зимы пройдут на стадионе «Нижегородец» и в сквере «Волна». Начало в 12.00 часов.

В Калининском районе чучело Масленицы будут сжигать на площади перед ДК «Моторостроитель». Начало в 13.00 часов.

1 марта народные гулянья продолжатся: в парке имени Ивана Якутова, на площади имени С. Орджоникидзе,на площади перед ДК «Искинский» (начало в 12 часов) и на территории пляжа «Солнечный» (начало в 15.00 часов), в торгово-развлекательном комплексе «Ультра» (начало в 13.00 часов).

Зрителей ждут традиционные хороводы, игры, эстафеты и конкурсы, мастер-классы.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы и угощение русскими блинами.

ИА «Башинформ»
Теги: масленица
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