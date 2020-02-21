В Стерлитамаке пройдет хакатон по разработке приложений виртуальной реальности

Место проведения хакатона — лаборатория виртуальной и дополненной реальности СФ БашГУ (г. Стерлитамак, пр. Ленина, 37, факультет математики и информационных технологий, 2 этаж).

Участники разработают приложения виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) — в течение двух дней непрерывно будут решать задачи, поставленные партнерами хакатона.

В Стерлитамаке на базе филиала Башкирского государственного университета и лицея №12 с 28 февраля по 1 марта пройдет хакатон «Кибер-102».

Розалия Валеева

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