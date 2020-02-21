Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.74 ↑

EUR 68.77 ↑

21 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В УГАТУ открылось коворкинг-кафе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В студгородке Уфимского государственного авиационного технического университета открылось молодежное коворкинг-кафе.

20 февраля студенты университета получили замечательный подарок – на территории студгородка открылось первое в республике коворкинг-кафе. Его название «Мама, я на паре!» было предложено в ходе конкурса и выбрано путем интернет-голосования среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза. В торжественной обстановке красную ленточку перерезали врио ректора Сергей Новиков и председатель профкома студентов Роберт Валиев.

«Мы сделали хорошее дело, — подчеркнул Сергей Новиков, став первым посетителем обеденного зала. – Наше кафе в дневное время будет работать в санаторно-курортном формате, а вечером станет молодежно-креативным. Для наших студентов мы вместе создали комфортную и безопасную зону общения и питания. Главное, дружно жить в большой семье УГАТУ!».

Кафе располагается на первом этаже жилого корпуса № 6. Помещение общей площадью около 470 квадратных метров полностью реконструировано, произведен капитальный ремонт, обновлен интерьер.

Здесь разместились большой уютный зал и пищеблок с современным оборудованием, в том числе для организации диетического питания отдыхающих в санатории-профилактории УГАТУ. Концепция заведения заключается в следующем: кафе должно стать местом притяжения студенчества авиационного университета, где молодежь может встречаться, заниматься учебой и наукой, проводить свой досуг и интересные мероприятия. Зал для посетителей оформлен в стиле модерн, в яркой цветовой гамме. Мягкие диваны с удобными стульями и столиками делают интерьер домашним и уютным.

Имеется бесплатный Wi-Fi, смарт-ТВ, современное музыкальное оборудование. И важно — коллектив студенческого кафе верен традициям высокого качества, доступных цен и безупречного обслуживания.

Своими впечатлениями поделились студенты. «Замечательное место. Нравится дизайн помещения, а блюда уже вызывают нешуточный аппетит», — говорит Идель, солист танцевального ансамбля «Айтуган».

«Я приверженец здорового питания, поэтому меня радуют, что в меню будут и диетические блюда. Мои родители, которые проживают в Челябинской области, теперь могут быть спокойны за мое здоровье», — говорит Мария, студентка ИНЭК.

Теги: УГАТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе мужчина рухнул с крыши вместе со снегом и погиб
В Октябрьском районе Уфы произошел несчастный случай. 62-летний житель одного из частных домов решил почистить крышу пристроя от снега. В какой-то момент
В Башкирии мужчина сознался, что забил знакомую - мать троих детей до смерти
В Салаватском районе Башкирии 27-летний мужчина забил свою знакомую до смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по РБ, ссоре предшествова
В Башкирии вскрылись новые эпизоды мошенничества экс-заведующей интернатом для престарелых
Следственные органы вскрыли новые эпизоды мошенничества, совершенные экс-заведующей интернатом для престарелых и инвалидов в Старобаишево Дюртюлинского р
В Башкирии детей в школе накормили сырками с плесенью; вмешался глава района
В Абзелиловском районе республики детей в школе накормили заплесневелыми сырками. Как рассказали сегодня на совещании в правительстве в рамках «Обрчаса»,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть