В УГАТУ открылось коворкинг-кафе

























В студгородке Уфимского государственного авиационного технического университета открылось молодежное коворкинг-кафе.

20 февраля студенты университета получили замечательный подарок – на территории студгородка открылось первое в республике коворкинг-кафе. Его название «Мама, я на паре!» было предложено в ходе конкурса и выбрано путем интернет-голосования среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза. В торжественной обстановке красную ленточку перерезали врио ректора Сергей Новиков и председатель профкома студентов Роберт Валиев.

«Мы сделали хорошее дело, — подчеркнул Сергей Новиков , став первым посетителем обеденного зала. – Наше кафе в дневное время будет работать в санаторно-курортном формате, а вечером станет молодежно-креативным. Для наших студентов мы вместе создали комфортную и безопасную зону общения и питания. Главное, дружно жить в большой семье УГАТУ!».

Кафе располагается на первом этаже жилого корпуса № 6. Помещение общей площадью около 470 квадратных метров полностью реконструировано, произведен капитальный ремонт, обновлен интерьер.

Здесь разместились большой уютный зал и пищеблок с современным оборудованием, в том числе для организации диетического питания отдыхающих в санатории-профилактории УГАТУ. Концепция заведения заключается в следующем: кафе должно стать местом притяжения студенчества авиационного университета, где молодежь может встречаться, заниматься учебой и наукой, проводить свой досуг и интересные мероприятия. Зал для посетителей оформлен в стиле модерн, в яркой цветовой гамме. Мягкие диваны с удобными стульями и столиками делают интерьер домашним и уютным.

Имеется бесплатный Wi-Fi, смарт-ТВ, современное музыкальное оборудование. И важно — коллектив студенческого кафе верен традициям высокого качества, доступных цен и безупречного обслуживания.

Своими впечатлениями поделились студенты. «Замечательное место. Нравится дизайн помещения, а блюда уже вызывают нешуточный аппетит», — говорит Идель, солист танцевального ансамбля «Айтуган».