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Сдача детсада-долгостроя на Набережной в Сипайлово снова откладывается

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Сдача детсада-долгостроя на Набережной в Сипайлово снова откладывается Фото: Олег Яровиков

Сдачу детского сада на Набережной в микрорайоне Сипайлово передвинули на сентябрь этого года. Ранее планировалось сдать его в конце января.

Вопрос с постоянным переносом сроков ввода в эксплуатацию детского сада на улице Набережной подняли на совещании в правительстве в рамках «Образовательного часа». Глава республики Радий Хабиров попросил доложить о состоянии детсада мэрию города.Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова сообщила, что вопрос решается сейчас с застройщиком. Она отметила, что строительство идет, но «не в том количестве». На вопрос Радия Хабирова о том, сколько раз продлевали ввод детского сада, Сулейманова ответила, что он должен был открыться в ноябре 2019 года, затем сдача была перенесена на конец января 2020 года. Она отметила, что мэрия готова подать в суд.

«Если к 1 сентября город не примет у строителей детский сад, буду ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии и персональной ответственности руководителей, – сказал Радий Хабиров. – Этот застройщик возводит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается. Если хотите сказки рассказывать мне, я сам вам расскажу. Один садик не можете сдать – это позор».

Детский сад в сипайловской 20-этажке уфимский градоначальник обсудил с жителями микрорайона в 2018 году. Тогда было принято решение открыть его в сентябре 2019 года.

ИА «Башинформ»
Теги: детсад, Мэрия
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